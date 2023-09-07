Ночные заморозки задержатся в Ленобласти до 9 сентября

В Ленобласти ночами будет холодно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал, что до середины сентября в регионе будет жарко. Но перед этим придется потерпеть ночные заморозки, которые ожидаются в Ленинградской области. Об этом 7 сентября специалист сообщил в своем телеграм-канале.

- Сегодня ночью в отдельных районах Ленинградской области было очень холодно, температура воздуха понижалась до +1…+2 градуса. И еще две предстоящие ночи тоже будут холодными, в субботу на востоке области так и остается угроза заморозка, а потом уже потеплеет, - заявил Колесов.

В Петербурге 7 сентября прогнозируют последний прохладный день, а потом начнется потепление. Температура воздуха будет достигать 25 градусов со знаком плюс. Антициклон, определяющий погоду, станет теплым. Но облачность может препятствовать солнцу.