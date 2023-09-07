Два подростка изнасиловали 11-летнюю девочку и сняли это на видео в Петербурге

Подозреваемых поместили в ИВС. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двух старшеклассников из Кронштадта 6 сентября задержали из-за подозрений в изнасиловании девочки. Подростки в разное время встречались с 11-летней шестиклассницей и снимали секс с ней на видеокамеру. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Первым подозреваемым стал 17-летний одиннадцатиклассник. В апреле нынешнего года в квартире на улице Велещинского он совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней учащейся 6 класса. Возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ, - рассказал источник.

Чуть позже, в мае этого года, над девочкой надругался девятиклассник. Все происходило в квартире на улице Юрия Инге. Обоих парней поместили в изолятор временного содержания. А отрицать свою вину для них нет смысла, ведь родители пострадавшей школьницы нашли в ее телефоне видеозаписи половых актов. Теперь подозреваемым грозит тюремное заключение.