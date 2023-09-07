Спасатели вытащили далматинца из трехметрового люка в Петербурге

Молодого далматинца, провалившегося в трехметровый люк, спасли в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Петербурга гуляли с молодым далматинцем по Русановской улице поздним вечером 5 сентября. Но у дома 18 питомец провалился в люк, который по какой-то причине был открыт. Животное оказалось в ловушке: преодолеть сам трехметровую высоту далматинец не мог, да и путь ему преграждали плиты. Хозяева питомца вызвала экстренные службы, и спасатели быстро помогли собаке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

- Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место и в считанные минуты достали собаку из люка. Задача была непростая, глубина люка - более трех метров, а отверстие наполовину завалено плитами, - поделились владельцы питомца.

Петербуржцы поблагодарили отряд спасателей Невского района Петербурга за оперативное спасение далматинца.

- Всегда важно знать, что в непростых ситуациях есть служба, сотрудники которой всегда готовые прийти на помощь, - отметили горожане.