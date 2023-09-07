Полиция Петербурга ищет поставщика питания для сотрудников

Полиция Петербурга объявила о поиске подрядчика на поставку питания для сотрудников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти объявило о поиске организации, которая будет осуществлять услуги по организации питания сотрудников ведомства. Будущему поставщику нужно будет доставлять еду на Суворовский проспект, 50-52, на Захарьевскую улицу, 19 и Лиговской проспект, 145/2 литера А.

- Для участия в отборе участники должны своевременно подготовить и представить квалификационные заявки. Они принимаются в срок до 12:00 13 сентября, - говорится в сообщении ведомства.

Чтобы получить квалификационную документацию, представителю организации нужно взять с собой паспорт РФ, доверенность на право получение документов или копию протокола о назначении на должность (для гендиректора и директора). Также потребуются сведения о юрлице, а именно наименование организации, банковские реквизиты, адрес, ФИО руководителя, телефон, адрес электронной почты и контактное лицо.

Подать квалификационную заявку на участие в отборе, а также получить нужную документацию в письменном виде можно по адресу: Захарьевская улица, 6. Также с вопросами можно обратиться к Марине Токаревой по телефону: 8-911-408-63-54.