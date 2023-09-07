Уголовное дело возбудили после гибели велосипедистки под колесами «КамАЗа» в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

37-летнюю велосипедистку раздавил «КамАЗ» в Петербурге. Все произошло около четырех часов дня 6 сентября у дома 18 по улице Большая Пушкарская. Женщина ехала у края проезжей части, а у перекрестка с ней поравнялся грузовик. Велосипедистка поехала прямо, а «КамАЗ» повернул на Введенскую улицу. В итоге женщину затянуло под машину, от чего она получила серьезные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В результате ДТП потерпевшая в состоянии клинической смерти была госпитализирована в больницу, где в 17:20 умерла, - уточнили в ведомстве.

Из-за аварии полицейские возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителя грузовика, 46-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, задержали.