За рулем фуры, насмерть сбившей детей на трассе «Скандинавия», оказался мигрант

В аварии погибли двое детей. Фото: Прокуратура Ленобласти

Стало известно, кто находился за рулем фуры, которая сбила группу детей на велосипедах на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Авария случилась утром 7 сентября. Виновником произошедшего оказался уроженец Узбекистана. Об этом spb.kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

- За рулем большегруза Scania находился 31-летний уроженец Узбекистана, - рассказал собеседник.

Напомним, в аварии погибли двое детей. Еще девять детей и один взрослый пострадали. Известно, что детям по 15-16 лет. Все они – воспитанники школы-интерната олимпийского резерва.

Что стало причиной аварии – пока не сообщается. Это предстоит выяснить специалистам. Сейчас трассу в сторону Выборга временно перекрыли, водителям придется объезжать это место. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, экстренные службы и врачи скорой помощи.