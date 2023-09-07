Рекордное количество квартир продали в Петербурге в августе

Продажи квартир в Петербурге побили рекорд в августе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К 1 сентября в Петербурге сдали в эксплуатацию более 2,3 млн квадратных метров жилья, хотя за восемь месяцев 2022 года объем ввода лишь немного превысил 2 млн «квадратов». За лето спрос на квартиры в новостройках в Северной столице превысил показатели прошлого года на 58 процентов, а продажи жилья в августе и вовсе стали рекордными. Об этом пишет «Коммерсантъ».

- Август стал рекордным месяцем по спросу за этот год. Было заключено около 10,6 тысячи сделок, что приближается к пиковым значениям марта 2022 года, - отметила директор консалтинговой компании «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева.

Застройщики также отметили, что август в Петербурге побил рекорды прошлых месяцев и августа 2022 года по покупательской активности. По словам экспертов, на это повлияло увеличение ключевой ставки Центробанком, изменение курса рубля к иностранным валютам, расширение товарного запаса и рост строительной готовности объектов.