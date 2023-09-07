Петербуржец назвал сотрудницу почты чучелом и получил штраф

Петербуржца оштрафовали за оскорбление сотрудницы почты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неприятная история произошла с сотрудницей почты в Кронштадте. Один из посетителей пришел забирать заказное письмо, а когда женщина попросила его написать адрес регистрации в извещении, то мужчина начал себя неадекватно вести. Он стал нецензурно выражаться и даже позволил себе назвать сотрудницу чучелом и тупой. Женщина не стерпела такого к себе отношения и обратилась в суд. Об этом сообщили в объединенной пресс-служба судов Петербурга.

- Клиент в отделении почты высказал в адрес сотрудницы: «Позовите мне умную, а не такую тупую как ты!» После этого женщина еще раз вежливо попросила мужчину заполнить реквизиты о месте регистрации и даже пообещала выдать ему заказное письмо, но он ответил с использованием нецензурной брани, - добавили в пресс-службе.

Суд расценил такое поведение мужчины как унижение чести и достоинства женщины. За это ему выписали штраф в три тысячи рублей. Кстати, на судебное заседание петербуржец не явился.