Таможенники Ленобласти задержали чучела птиц на границе с Эстонией

У иностранца отобрали чучела птиц. Фото: СЗТУ

Сотрудники таможни в Ленобласти задержали чучела птиц на российско-эстонской границе. Мужчина приехал к посту Ивангород на своем автомобиле. В машине было две коробки общим весом 14,5 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

- При досмотре багажа таможенники обнаружили чучело ястреба, сидящего на ветке, и чучело совы на еловой ветке, - говорится в сообщении ведомства.

Иностранец объяснил, что забрал чучела у специалиста, который их делает. Птиц он хотел подарить знакомым в Эстонии. Но документов на экспонаты у него не было. Поэтому подарки пришлось отдать сотрудникам таможни.

- Принято решение о направлении чучел птиц на экспертизу для идентификации и установления их рыночной стоимости, так как данный товар по наименованию попадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, – объяснил заместитель начальника таможенного поста МАПП Ивангород Евгений Скорюков.