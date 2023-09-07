Бесплатный проезд для ветеранов сделают в Петербурге 8 сентября

Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны сделают бесплатный проезд в общественном транспорте Петербурга 8 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый год в России 8 сентября отмечают День памяти жертв блокады Ленинграда. В этот день в Петербурге для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны сделают бесплатный проезд в общественном транспорте. Также льгота распространиться на награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом сообщает комитет по транспорту.

- Правом бесплатного проезда также смогут воспользоваться бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что бесплатно проехать на общественном транспорте в этот день могут все граждане, независимо от их места жительства. Для предоставления льготы нужно лишь предъявить соответствующее удостоверение.