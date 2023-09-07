Петербуржец до полусмерти забил посетителя кафе во время ссоры из-за девушки

В Петербурге мужчина избил незнакомца около кафе. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в жестоком избиении незнакомца в кафе. Драка произошла вечером 2 сентября на Московском проспекте. Пострадавшего без сознания обнаружили очевидцы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что произошел конфликт в кафе, расположенном в доме 4 по Московскому проспекту между двумя посетителями, 1984 и 1991 годов рождения. В результате более молодой избил своего оппонента руками и ногами, - рассказали в ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. К тому моменту виновник случившегося скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело. 6 сентября подозреваемого задержали на Брестском бульваре. Причиной драки стала ссора из-за девушки. Расследование продолжается.