Двое мужчин пострадали при падении лифта в бизнес-центре Петербурга

Двое мужчин пострадали при падении лифта в бизнес-центре «Космос» в Петербурге. Фото: СУ СКР по Петербургу

Двое мужчин пострадали при падении грузового лифта в бизнес-центре «Космос», который находится на улице Циолковского, 9 в Петербурге. Все произошло днем 7 сентября. Пострадавшим на месте оказали экстренную медицинскую помощь, а после госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

- По предварительным данным установлено, что двое рабочих в грузовом лифте перевозили металлические конструкции, в результате обрыва троса произошло падение лифта, - уточнили в пресс-службе ведомства.

После случившегося Следственное управление Следственного комитета России по Петербургу организовала доследственную проверку. По ее результатам следователи примут процессуальное решение. Прокуратура Адмиралтейского района Северной столицы взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося.