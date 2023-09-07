Пьяный мужчина проник на территорию детсада в Петербурге и стучался в окна

Росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который пытался проникнуть в детский сад в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неадекватного мужчину задержали в детском саду, расположенном на Школьной улице в Петербурге. Хулиган проник на территорию через забор и начал стучаться в окна. При этом он громко матерился и даже попытался попасть в здание. Такое поведение встревожило сотрудников, и они нажали на кнопку тревожной сигнализации. Об этом сообщили в пресс-службе Россгвардии Петербурга.

- 6 сентября около 17:20 в детском саду, расположенном на Школьной улице в Приморском районе, сработала кнопка тревожной сигнализации. Оперативно прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали находящегося в состоянии алкогольного опьянения гражданина, - уточнили в пресс-службе.

Росгвардейцы доставили хулигана в отдел полиции. Теперь беседу с ним ведут правоохранители.