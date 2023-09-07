Смольный отменил парад в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

Военный парад отметили по просьбе Минобороны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице отменили военный парад в честь 80-летнего юбилея освобождения города от блокады. Изначально мероприятие планировали провести на Дворцовой площади 27 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– По просьбе Министерства обороны решили не проводить парад. Но в такой день главная площадь города не должна пустовать. Поэтому поручил комитетам по законности и молодежной политике организовать в этот день выставку военной ретро-техники, – рассказал губернатор Беглов.

В Петербурге уже разработали дополнительный план мероприятий, посвященных освобождению от фашистов. 60 тысяч защитников и жителей окруженного Ленинграда – в том числе из других регионов и стран – получат почетный знак в этого события.

Кстати, в 2023 году шесть блокадников получили квартиры государственного жилищного фонда, стольким же выделили средства на приобретение своей площади.