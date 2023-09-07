В Ленобласти спустя 11 лет задержали организатора убийства гендиректора ритуальной фирмы

В Сестрорецке задержали предполагаемого организатора заказного убийства гендиректора ритуальной фирмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Разбирательство по громкому убийству гендиректора ритуальной фирмы 11-летней давности получило новое развитие. В Сестрорецке сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого организатора преступления.

- В мае 2012 года на территории кладбища в городе Пикалево Ленинградской области обнаружили мужчину с огнестрельным и колото-резаными ранениями. Впоследствии он скончался в больнице, - напомнили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В июле 2023 года полицейские по подозрению в причастности к преступлению задержали еще троих ранее судимых мужчин. Подозреваемых нашли в разных городах: одного – в Петербурге по адресу проживания, другого – в Севастополе. Третьего ловить и задерживать не пришлось, он уже отбывает срок в местах лишения свободы, но за другое преступление.

Предполагаемому организатору расправы предъявили обвинение в организации убийства, возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса.