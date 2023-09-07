Доходы и расходы бюджета Петербурга увеличат в 2023 году

Власти города хотят скорректировать бюджет на 2023-2025 годы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном предложили скорректировать бюджет Северной столицы на 2023-2025 годы. Проект увеличения доходов и расходов в главном финансовом законе появился 6 сентября на сайте антикоррупционной экспертизы. Власти Петербурга считают, что это позволит существенно увеличить траты на социальную сферу.

– Доходы города предложили поднять на 4,3 процента. В денежном эквиваленте порядка 44,8 миллиарда рублей. Таким образом казна получит почти два триллиона рублей, – говорится в документе.

Предполагается, что рост собственных доходов произойдет за счет налоговых поступлений. Город получит также около четырех миллиардов рублей из федерального бюджета. Убыточные статьи бюджета увеличиваются на 7,1 миллиарда рублей – порядка 0,6 процента.

Прежде всего средства пойдут на приобретение жилья для городских очередников и детей-сирот: помощь составит примерно 4,5 и 2,5 миллиарда рублей соответственно. Кроме того, на обеспечение лекарствами и специальным питанием детей-инвалидов потратят около 2,1 миллиарда рублей.