Петербуржцу дали три года условно за ложное сообщение о минировании. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петродворцовый суд Петербурга приговорил местного жителя к трем годам и одному месяцу условно с двухлетним испытательным сроком. Мужчину признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– В августе прошлого года пьяный обвиняемый находился в Петергофе и позвонил в службу экстренных вызовов «112» СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр». Он передал оператору информацию о готовящемся подрыве здания администрации Пушкинского района города, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Когда на указанный адрес выехали специалисты, они не нашли ни взрывных устройств, ни подобных веществ. Этой шутки петербуржцу не хватило. Тогда он начал отмечать Новый год с алкогольными снадобьями и вновь набрал «112». В этот раз он рассказал, что на воздух может взлететь «Николаевская больница». Процедура повторилась и полицейские не обнаружили бомб или мин.

Вину свою мужчина признал. Его дело рассматривалось в особом порядке.