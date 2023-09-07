Петербурженку отправили в СИЗО из-за подозрений в покушении на убийство. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Невский районный суд Петербурга отправил в СИЗО местную жительницу. Ее подозревают в покушении на убийство. Следователи предполагают, что женщина пыталась зарезать своего оппонента. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Правоохранители считают, что с 4 на 5 сентября подозреваемая находилась в квартире на улице Ново-Александровской. По мнению правоохранителей, она умышленно несколько раз ударила пострадавшего неустановленным колюще-режущим предметом по груди, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Женщина причинила петербуржцу физическую боль и телесные повреждения. Но не смогла довести свое дело до конца, потому что мужчину госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе, Там ему помогли медики. Вскоре мсетную жительницу задержали и предъявили обвинение. Ни она, ни ее защитник не возражали против избрания данной меры.