Труп мужчины вытащили из реки Луга в Волосовском районе Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Внезапно найденные на берегу реки Луга вещи оказались признаком внезапно оборвавшегося купального сезона для одного из жителей Ленобласти. Очевидцы сообщили о пугающей находке на пульт сотрудников отряда из города Тосно. Специалисты выехали на поиски и обнаружили труп, которому, предположительно и принадлежала когда-то одежда. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

– Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно получили информацию, что на берегу реки Луга неподалеку от деревни Изори Волосовского района найдены вещи, – уточнили в пресс-службе организации.

На место происшествия выдвинулись специалисты и начали искать их хозяина. Спустя некоторое время им удалось обнаружить тело мужчины. Труп доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Правоохранителям только предстоит установить личность скончавшегося.