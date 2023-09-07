Директора НИИ вакцин и сывороток Петербурга Трухина уволили после проверки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Виктора Трухина сняли с должности директора научно-исследовательского института вакцин и сывороток Петербурга. Причиной стала плановая антикоррупционная проверка, во время которой Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России нашло нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

– За допущенные нарушения 4 сентября директора компании Виктора Трухина уволили. Агентство приняло такое решение, основываясь на 278 статье Трудового Кодекса РФ, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Кроме того, ФМБА России уже передало полученные материалы на дополнительную правовую оценку в органы. Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России на протяжении долгого времени разрабатывает и производит отечественные вакцины. К слову, он входит в список системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности и перечень стратегических предприятий.