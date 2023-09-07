Паспорт наркомониторинга появится в каждом районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном прошло заседание антинаркотической комиссии. Губернатор Александр Беглов поручил создать паспорта пораженности и защищенности психотропными веществами районов города. К слову, специалисты уже даже разработали методику оценки. К концу года удостоверения появятся на специальной информационной панели. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

– Сегодняшние технологии позволяют отслеживать ситуацию с запрещенными средствами во всех районах. Решать вопросы будем на основе оперативной обстановки. Наркотики угрожают нашему будущему, мы должны всегда помнить об этом, – заявил глава Петербурга.

В Северной столице вместе с исполнительной властью и правоохранительных органами удалось достичь положительных результатов по улучшению наркоситуации. Более чем на 60 процентов сократилось количество отравлений среди несовершеннолетних. Как отметили в Смольном, раскрываемость наркопреступлений превысила среднероссийский показатель.