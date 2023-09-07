Житель Ленобласти избил парня и девушку в Янино за отказ от алкоголя. Фото: Признавашки ДТП и ЧП

Свидание для влюбленной пары в Янино обернулось многочисленными ушибами и ссадинами. Когда молодые люди покидали кофейню в Ленобласти, их путь перегородил местный житель, который по словам очевидцев, предложил распить с ним пиво. Разозлившись из-за решительного отказа, он начал бить юношу, а уже в разгаре потасовки в живот получила и девушка. Об этом местные жители в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Петербург».

– Мужчина в кепке сначала начал оскорблять девушку. Ее спутник был сильно младше своего противника, но все равно вступился за подругу, – рассказали авторы публикации в социальной сети ВКонтакте.

Юноша, со слов свидетелей, сначала просил извиниться местного жителя. Но потом парня повалили на землю и придавили всем весом. Девушка попыталась отбить своего возлюбленного, несколько раз ударив агрессора по спине. Но каратист с размаху попал ей ногой в живот. Когда молодым людям удалось отбиться, они быстро ретировались от агрессивного человека.