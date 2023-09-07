2,73 млн «квадратов» жилья ввели в Ленобласти к началу сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленобласть стала лидером России по объемам ввода жилья на одного жителя. Это отметил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин на заседании президиума по региональному развитию. Так, по данным Петростата, к сентябрю в эксплуатацию ввели 2,73 миллиона квадратных метров жилья. На частные дома пришлось 1,8 миллиона «квадратов». Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

– К концу лета текущего года объемы строительства в жилых комплексах вырос по сравнению с 2022 годом. В Ленобласти быстрыми темпами решаются проблем обманутых дольщиков, – уточнили в пресс-службе правительства.

С начала 2023 года в регионе ввели в эксплуатацию 21 долгострой, а ключи от своих квартир получили почти пять тысяч граждан. По всей России до конца года собираются передать порядка 103 миллионов квадратных метров жилья. Поэтому субъекты продолжат наращивать градостроительный потенциал.