Производство лекарств в Петербурге выросло на 7,4% за первое полугодие 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За первые шесть месяцев 2023 года в Петербурге ощутимо вырос объем производства лекарств. Как сообщили в пресс-службе Смольного, он увеличился на 7,4 процента. К сентябрю текущего года в городе действует 24 профильных предприятия.

– При участии президента России Владимира Путина в Северной столице открылась вторая очередь завода «Фармсинтез-Норд». Ее появление позволило нарастить выпуск биотехнологических фармсубстанций, – уточнили в пресс-службе правительства города.

Кроме того, выросли и мощности изготовления препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний человека, а также доступнее стали генно-инженерные инсулины. К 2030 году в Петербурге планируют достичь средней продолжительности жизни в 79,11 лет. На данный момент этот показатель находится на уровне 76,58 лет, существенно обгоняя среднероссийский.