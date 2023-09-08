Движение частично закроют в шести районах Петербурга с 9 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

В шести районах Петербурга с 9 сентября частично перекроют движение транспорта. В Выборгском, Красногвардейском, Курортном, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах начнется ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

– Дорожное покрытие начнут ремонтировать на проспекте Культуры. Специалисты также начнут обустраивать въезд и выезд на Челябинской улице. А до 28 сентября на второму Широком переулке в Зеленогорске будут прокладывать водопровод, – уточнили в пресс-службе организации.

До 15 сентября в поселке Лисий Нос из-за строительства инженерных сетей ограничат движение транспорта по Деловой улице. Закроют также проспект Сизова, Туполевскую улицу.

До конца месяца проблемным останется движение от Богатырского проспекта до Испытателей. А буквально за два дня завершат работы на участке от Гумилевской до Анциферовской улицы. Временные изменения затронут Пражскую, Фучика и Белы Куна.

Все ограничения движения уже доступны на карте ГАТИ.