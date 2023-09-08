Браконьера поймали с поличным в «Гладышевском» заказнике Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Инспекторы комитета по природопользованию вместе с сотрудниками ГКУ «Дирекция ООПТ Петербурга» провели рейд в заказнике «Гладышевский» в Курортном районе города. Они поймали с поличным браконьера, выловившего рыбы на один миллион рублей с помощью бураков. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Специалисты пресекли правонарушения в области охраны и использования природных территорий. Во время надзорных мероприятий они пресекли незаконное рыболовство и изъяли 224 орудия лова, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

В государственном природном заказнике регионального значения, находящегося в реке Гладышевка и ее притоках ежегодно с 15 августа по 15 ноября запрещается любое рыболовство. Нарушителя передали сотрудникам полиции. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.