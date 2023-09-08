Уголовное дело зарегистрировали на задушившего девушку 21 год назад петербуржца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело на местного жителя, жестоко убившего свою знакомую больше двух десятков лет назад. Молодые люди поссорились, после чего мужчина избил свою подругу. И, воспользовавшись случаем и бессознательностью погибшей, изнасиловал ее. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– В марте 2002 года пьяный обвиняемый поругался со своей спутницей. Движимый низменными сексуальными желаниями он начал избивать ее кулаками, а после стукнул по голове твердым и тупым предметом, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Но эффекта петербуржец от своих действий не увидел, поэтому начал душить девушку. Из-за этого она потеряла сознание. Используя беспомощность пострадавшей, местный житель изнасиловал потерпевшую, несмотря на ее попытки отбиться от настойчивого поклонника. Решив, что жертва обязательно пойдет в полицию, он голыми руками задушил погибшую. К производству уголовное дело пока не принято.