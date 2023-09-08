Прокуратура проверит сгоревший детский сад на улице Ленсовета Петербурга. Фото: t.me/procspb

Поход в детский сад утром 7 сентября оставил у его воспитанников, кажется, неизгладимое впечатление. Как, вероятно и у прокуратуры, организовавшей проверку в сгоревшем учреждении Московского района Петербурга. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

– Сотрудники надзорного органа Северной столицы взяли под контроль процесс установления обстоятельств и причин случившегося в детском сад пожара. Кроме того, правоохранители займутся ходом и результатами проводимой органами МЧС проверки, – цитирует издание представителей прокуратуры.

Напомним, что пожар начался сегодня утром, 7 сентября, в детском саду №145 на улице Ленсовета. Предположительно, вспыхнуло здание из-за короткого замыкания электропроводки между этажами. К счастью, обошлось без пострадавших благодаря оперативной работе сотрудников МЧС города на Неве.