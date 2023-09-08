Дайвер спас 50-летнюю жительницу Ленобласти, нырнувшую в озеро в Выборге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Любимое хобби – дайвинг – едва не обернулось для 50-летней жительницы Ленобласти трагедией. Женщина, недавно прошедшая курс обучения, решила погрузиться в озеро Длинное с инструктором и помощником. Но недооценила свои силы: спасать новичка пришлось дайверу-профессионалу Сергею Кравцову с помощью барокамеры. Об этом пишет «Online47».

– У пострадавшей был третий уровень сертификации по погружениям. Обучалась она в теплой, египетской воде, озерного опыта не хватало. Скорее всего немного провалилась в ил, испугалась и вода начала попадать в легкие, – цитирует издание собеседника.

Сопровождающие резко вытащили женщину из воды, усадили на сап-доску и повезли к платформе. Они позвонили Кравцову: мужчина оперативно прибыл на место происшествия и начал осматривать местную жительницу. Оказались травмированы легкие, времени ждать скорую не было. Тогда в ход и пошла учебная барокамера, в которой пострадавшая провела более десяти часов. На следующий день женщина уже была на работе.