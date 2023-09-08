Дожди, но теплая погода ожидаются в Петербурге 8 сентября

В Петербурге утром пройдут дожди. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На погоду в Петербурге 8 сентября будет влиять гребень скандинавского антициклона. Он принесет в город потепление, которое постепенно будет усиливаться. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, в утренние часы местами возможны небольшие дожди, - говорится в сообщении.

Но расстраиваться из-за погоды не стоит, ведь температура воздуха в Северной столице составит 18-20 градусов, а в Ленобласти будет на один градус теплее. Юго-западный ветер подует со скоростью от двух до семи метров в секунду.

Атмосферное давление почти не будет меняться и составит 765 миллиметров ртутного столба, оставшись выше нормы. В субботу погода изменится не сильно, воздух прогреется до 21 градуса.