ЗСД стал бесплатным для ветеранов 8 сентября в Петербурге

Ветераны смогут бесплатно ездить по ЗСД 8 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В День памяти жертв блокады, 8 сентября, проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) стал бесплатным для ветеранов и некоторых других льготных категорий. Об этом сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

- Для реализации права бесплатного проезда ветерану, управляющему транспортным средством или являющемуся пассажиром транспортного средства, необходимо предъявить подтверждающий документ установленного образца кассиру-оператору пункта оплаты Западного скоростного диаметра. Желательно, чтобы в машине не было транспондера, - говорится в сообщении.

Воспользоваться бесплатным проездом могут инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны, в том числе которые работали на военных объектах, награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», работали в тылу. Льгота доступна и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.