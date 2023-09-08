Петербуржец разбил окна и поджег комнату знакомой в коммуналке

Парня поймали через пять дней после случившегося. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в поджоге коммунальной квартиры. Инцидент произошел утром 2 сентября в доме на Долгоозерной улице. Мужчина, знакомый с хозяйкой, якобы разбил окна перед тем, как устроить пожар. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили возгорание в 16-метровой комнате четырехкомнатной коммунальной квартиры на 1 этаже 12-этажного дома, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Подозреваемого поймали 7 сентября около дома на улице Маршала Новикова. Им оказался 29-летний безработный петербуржец. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Расследование дела продолжается.