Рецидивист развращал 13-летнюю девочку в гаражах в Ленобласти

Мужчину отправили в ИВС. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции Ленобласти задержали мужчину, которого подозревают в развращении 13-летней девочки. На своем автомобиле «Киа Спортейдж» он обманным путем увез школьницу в гаражный массив в городе Отрадное. После случившегося он отправил подростка домой. Это произошло вечером 6 сентября. В полицию обратился отец ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Возбуждено уголовное дело о развратных действиях, - говорится в сообщении регионального ведомства.

7 сентября около девяти часов вечера мужчину задержали. Его поймали около дома на Искровском проспекте. 55-летний петербуржец всего несколько месяцев назад вышел из мест заключения. 19 лет он отбывал наказание за серию таких же преступлений. Расследование нового уголовного дела продолжается. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.