Лжеминер угрожал взорвать детсад и социальную службу в Петербурге

Петербуржца задержали по подозрению в ложном сообщении о минировании зданий. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правоохранители 7 сентября обследовали детский сад на Гражданском проспекте и социальную службу на проспекте Культуры в Петербурге из-за сообщений о минировании. Ничего взрывоопасного в зданиях не нашли. Как позже выяснилось, тревожный звонок поступил в службу 112 от 57-летнего петербуржца. Его задержали. Об этом сообщает АН «Оперативно прикрытие».

- Полицейскими был установлен 57-летний житель дома на проспекте Культуры, который грозился взорвать детсад и социальную службу. Мужчину доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что в советские времена подозреваемый был дважды судим за кражи, - уточнил источник.

Кроме того, в тот же день с 10:08 до 11:44 поступили еще три ложных сообщения о минировании. Неизвестный угрожал взорвать 32 объекта образования. Эвакуация проводилась на двух из них, из зданий вывели более 2 тысяч человек.