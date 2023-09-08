Бабье лето началось в Петербурге 8 сентября

В Петербурге стало теплее, пришло бабье лето. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 8 сентября стартовало бабье лето. Временное похолодание закончилось, и в город вернулись теплые температуры. Самым низким значением пока отличилось 7 сентября, когда утром было всего 7,7 градусов на термометрах. Об этом в своем телеграм-канале рассказал синоптик Александр Шувалов.

- Всего лишь сутки спустя от такого холода не осталось и следа. В городе потеплело ночью до 14, днем до 18-20 градусов. Тем самым, пятница дала старт петербуржскому бабьему лету, - объявил специалист.

Дополнительный теплый импульс ожидается на выходных. Город окажется на западной периферии антициклона. Будет преобладать южный ветер, а дневные температуры достигнут 23 градусов со знаком плюс. По словам синоптика, такая теплая погода сохранится в Северной столице до середины следующей недели, а может даже подольше.