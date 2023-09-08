Конкурс на поступление в колледжи Петербурга вырос на 30 процентов

В Петербурге резко вырос спрос на среднее образование. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Итоги приемной кампании в 106 колледжей и техникумов среднего профобразования подвели в Петербурге. В 2023 году от абитуриентов поступило на 30 процентов больше заявлений, чем это было годом ранее. Из порядка 60 тысяч заявок по конкурсам приняли 27,5 тысячи человек. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская. Она отметила, что по специальности в регионе устраиваются более 76 процентов выпускников, а это превышает среднероссийский показатель.

Самым востребованным направлением стали информационные технологии – на одно место приходилось 17 человек. Также популярностью пользуются творческие профессии: ювелиры, графические дизайнеры, фотографы и прочее. А меньше всего абитуриентов привлекают специальности, связанные с тяжелым машиностроением, такие как токарь или фрезеровщик. Там конкурс составил менее одного человека на место.

Как отметил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик, в Северной столице по-прежнему сохраняется дисбаланс между желанием абитуриентов и потребностями экономики. В частности, промышленным предприятиям не хватает кадров.

- Промышленные предприятия растут в количестве и численности, поэтому потребность в кадрах будет и дальше возрастать. Сейчас предприятиям не хватает более 15 тысяч человек, - добавил Соловейчик.