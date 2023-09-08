Александр Беглов наградил росгвардейца, получившего ранение у Гостиного Двора

Александр Беглов наградил мужчину орденом Мужества. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Александр Беглов наградил сотрудника Росгвардии, который обезвредил вооруженного преступника около Гостиного двора. Это произошло 24 февраля 2023 года. Старшему прапорщику оперативного взвода отряда мобильного особого назначения «Бастион» Николаю Сусю вручили орден Мужества. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

- Николай Александрович был тяжело ранен, но тем не менее, ему удалось обезвредить и передать правоохранительным органам вооруженного преступника, тем самым предотвратив возможные трагические последствия. От имени жителей нашего города благодарю Вас за мужество и профессионализм, - отметил губернатор Петербурга.

Напомним, 24 февраля росгвардеец остановил подозрительного мужчину около станции метро «Гостиный двор». Преступник достал оружие и начал стрелять, ранил Николая. Но тот удерживал злоумышленника, несмотря на боль от ранения.