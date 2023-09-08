Петербуржец разбил губу сотруднику скорой при оказании медпомощи

Петербуржец разбил губу сотруднику скорой помощи из-за замечания. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бригада скорой помощи приехала на вызов в дом 7 по Шлиссельбургскому проспекту. Однако из-за инцидента с пациентом одну из медиков самому потребовалась медицинская помощь. Как оказалось, петербуржцу не понравилось, что фельдшер сделал ему замечание, когда оказывал медпомощь, поэтому ударил его. Кулак прилетел по верхней губе, разбив ее. Пациента обвинили в нанесении побоев и отправили под суд. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Мужчина из-за замечаний медика о ненадлежащим поведением при оказании ему медицинской помощи, нанес потерпевшему кулаком правой руки не менее одного удара в область верхней губы, тем самым причинив сотруднику скорой помощи физическую боль и телесное повреждение, - говорится в материалах дела.

Но пациент впоследствии загладил свою вину перед медиком. Уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон.