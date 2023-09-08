В Петербурге школа-интернат выразила соболезнования семьям погибших в ДТП велосипедисток

Пострадавших забирал вертолет санавиации. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

В Петербурге школа-интернат «Олимпийский резерв» выразила соболезнования родителям погибших в ДТП велосипедисток. Напомним, авария произошла утром 7 сентября. Фура влетела в автомобиль, сопровождающий группу спортсменок. Машина по инерции сбила девочек, двое из них погибли, девять – пострадали.

- Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших девочек. Санкт-Петербург, Курортный район, ГБОУ школа-интернат «Олимпийский резерв» глубоко скорбит и разделяет боль семей, которые столкнулись с невосполнимой утратой, - гласит сообщение в соцсетях школы.

Ранее стало известно, что трех пострадавших девочек перевели из больниц Ленобласти в медучреждения Петербурга. Они остаются в состоянии средней степени тяжести. В день аварии врачи провели операцию одной из пострадавших – в ДТП она получила перелом позвоночника. Родители не винят в случившемся тренера спортсменок.