Петербуржец взял на время у знакомого машину и сдал ее в ломбард

Петербуржец продал машину знакомого и попал под суд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржца будут судить за продажу чужой машины. Как оказалось, знакомый мужчины передал ему свой автомобиль Hyundai ix35 во временное пользование. Однако продавать транспорт не разрешал. Но горожанина это не остановило. Он пришел в ломбард и, выдавая себя за собственника, продал машину. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

- Злоумышленник 17 сентября 2022 года пришел в ломбард, выдал себя за собственника транспортного средства и осуществил продажу автомобиля за 400 тысяч рублей. Денежные средства мужчиной потрачены по собственному усмотрению, - уточнили в ведомстве.

Ущерб владельцу автомобиля оценили в 800 тысяч рублей. Петербуржца обвинили в присвоении и растрате вверенного ему имущества в крупном размере. Материалы уголовного дела передали на рассмотрение в Приморский районный суд.