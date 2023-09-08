Жители блокадного Ленинграда раз в год смогут бесплатно ездить на поездах

Блокадникам с 1 декабря вернут право на бесплатный проезд на поездах раз в год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все жители блокадного Ленинграда получат право на бесплатный проезд по железной дороге. Льгота начнет действовать с 1 декабря. Воспользоваться блокадники ей смогут раз в год. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время заседания оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея снятия блокады с Ленинграда.

Отметим, что ранее право на бесплатный проезд у блокадников уже было. Однако затем такую льготу оставили только для участников боевых действий.

- Жители блокадного города, в отличие от тех, кто был награжден «За оборону Ленинграда», в свое время были лишены такой льготы - права раз в год проехать по железной дороге к родным, близким и к памятным местам. По поручению президента России РЖД рассмотрели этот вопрос. Готовится решение возобновить льготу с 1 декабря, - заявила Матвиенко.