Пострадавших в ДТП велосипедисток переведут в Педиатрический университет Петербурга

Девочек забирали с места ДТП на вертолетах МЧС. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Пострадавших в ДТП детей переведут в клинику Педиатрического университета. Такое решение принял Минздрав России. Напомним, велосипедистки из школы олимпийского резерва попали в аварию на трассе «Скандинавия» 7 сентября. В сопровождающий их автомобиль влетела фура. Машина по инерции сбила спортсменок. Две девочки погибли, девять пострадали.

- Перевод девочек в Педиатрический университет связан с необходимостью проведения комплексного, мультидисциплинарного лечения, с привлечением ведущих врачей различного профиля: анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов, неврологов, офтальмологов и других специалистов, - рассказали в медучреждении.

В ближайшее время в клинику привезут самую тяжелую пациентку. У девочки сложные переломы позвоночника и другие травмы. Рядом с пострадавшими будут дежурить лучшие специалисты.

- Готовы и к приему родителей из регионов, с каждым будет организовано личное общение. Мы понимаем, какое горе случилось, и сейчас надо смотреть вперед: лечить юных спортсменов, - отметил ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов.