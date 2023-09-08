Дрон врезался в стену Эрмитажа в Петербурге

Квадрокоптеры запрещены в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В здание Эрмитажа врезался квадрокоптер. Это произошло 7 сентября. Дрон нашли сотрудники охраны. Никто не обращался к работникам музея, чтобы вернуть свою игрушку. Об этом пишет «Мойка 78».

- Инцидент произошел накануне днем, информация о том, что в здание влетел квадрокоптер поступила в дежурную часть через «112». Уточняется, что дрон упал у Зимней канавки, со стороны Дворцовой набережной, - пишет издание.

В происшествии никто не пострадал. Владелец квадрокоптера так и не нашелся. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, беспилотные летательные аппараты, в том числе дроны и квадрокоптеры, запрещены на территории Петербурга и Ленобласти. Устройства запретили еще в мае, но ограничения с тех пор только продлевают.