Дрон врезался в стену Эрмитажа в Петербурге

Квадрокоптеры запрещены в Петербурге.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В здание Эрмитажа врезался квадрокоптер. Это произошло 7 сентября. Дрон нашли сотрудники охраны. Никто не обращался к работникам музея, чтобы вернуть свою игрушку. Об этом пишет «Мойка 78».
- Инцидент произошел накануне днем, информация о том, что в здание влетел квадрокоптер поступила в дежурную часть через «112». Уточняется, что дрон упал у Зимней канавки, со стороны Дворцовой набережной, - пишет издание.
В происшествии никто не пострадал. Владелец квадрокоптера так и не нашелся. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, беспилотные летательные аппараты, в том числе дроны и квадрокоптеры, запрещены на территории Петербурга и Ленобласти. Устройства запретили еще в мае, но ограничения с тех пор только продлевают.