Мраморика Луку украли из Горного парка «Рускеала» в Карелии

Мраморик Лука пропал из парка "Рускеала". Фото: vk.com/ruskealapark

В администрации Горного парка Рускеала сообщили печальную новость – там украли Марморика Луку. Небольшая статуэтка стояла на камнях. Сотрудники парка назвали это вандализмом. Сообщение о пропаже Мраморика появилось в соцсетях места отдыха.

- Это главный Марморик, хозяин Горного парка, который всегда с большой любовью, уважением и теплом принимал гостей парка. Впрочем, как и остальные члены семьи Мармориков, - добавили в пресс-службе.

Сотрудники Горного парка напомнили хулигану, что за вандализм ему грозит серьезное наказание, вплоть до уголовной ответственности. Кроме этого, посетителям напомнили о необходимости соблюдения правил помещения: нельзя выбрасывать мусор, портить оформление и здания, делать надписи на камнях.

Тем временем, администрация парка надеется на то, что хулигана поймают, а Мраморика вернут на его место.