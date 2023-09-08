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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 10:03

Мраморика Луку украли из Горного парка «Рускеала» в Карелии

Хулиган украл из Горного парка «Рускеала» в Карелии Мраморика Луку
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мраморик Лука пропал из парка "Рускеала". Фото: vk.com/ruskealapark

Мраморик Лука пропал из парка "Рускеала". Фото: vk.com/ruskealapark

В администрации Горного парка Рускеала сообщили печальную новость – там украли Марморика Луку. Небольшая статуэтка стояла на камнях. Сотрудники парка назвали это вандализмом. Сообщение о пропаже Мраморика появилось в соцсетях места отдыха.

- Это главный Марморик, хозяин Горного парка, который всегда с большой любовью, уважением и теплом принимал гостей парка. Впрочем, как и остальные члены семьи Мармориков, - добавили в пресс-службе.

Сотрудники Горного парка напомнили хулигану, что за вандализм ему грозит серьезное наказание, вплоть до уголовной ответственности. Кроме этого, посетителям напомнили о необходимости соблюдения правил помещения: нельзя выбрасывать мусор, портить оформление и здания, делать надписи на камнях.

Тем временем, администрация парка надеется на то, что хулигана поймают, а Мраморика вернут на его место.