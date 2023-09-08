Более 1,1 тысячи петербуржцев пострадали от укуса клеща за неделю

220 детей пострадали от укуса клеща в Петербурге с 1 по 7 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 1 по 7 сентября более 1,1 тысячи человек, из которых 220 детей до 17 лет, обратились в больницы Петербурга из-за присасывания клещей. В черте города эти кровососущие покусали 107 человек. Чаще всего такие случаи происходили в Курортном и Пушкинском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

- В указанный период зарегистрировано три случая заболевания клещевым энцефалитом и 26 случаев заболевания клещевым боррелиозом, - указали в ведомстве.

Всего же за первые семь дней сентября на наличие возбудителя клещевого энцефалита проверили более 1,2 тысячи клещей, из которых один оказался положительным. Еще у 230 кровососов из 1,3 тысячи исследуемых выявили возбудитель клещевого боррелиоза. У трех образцов оказался возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека и у 12 нашли возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека.