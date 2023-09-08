«Закрасила лица и вывалила мусор»: Петербурженка осквернила могилы родственников в Смоленске

Против женщины возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Смоленске задержали жительницу Петербурга за осквернение могил родственников на «братском» кладбище. 6 сентября она нанесла оскорбительные надписи на надгробиях кладбища по проезду Маршала Конева. Кроме этого, на могилах появилась нацистская символика. Хулиганка высыпала на могилы бытовой мусор и закрасила лица на фотографиях. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении противоправных действий задержана 35-летняя жительница Санкт-Петербурга. На момент задержания она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что оскверненные могилы принадлежат ее родственникам, - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронение. Расследование продолжается. Петербурженке грозит арест на срок до трех месяцев.