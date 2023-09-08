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НовостиОбщество8 сентября 2023 12:15

Памятную плиту защитникам Ленинграда из Севастополя открыли на Пискаревском кладбище

Губернатор Севастополя отметил, что это знаковое событие для города
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Памятную плиту севастопольцам, защищавшим блокадный Ленинград, открыли на Пискаревском кладбище. Фото: t.me/a_belsky

Памятную плиту севастопольцам, защищавшим блокадный Ленинград, открыли на Пискаревском кладбище. Фото: t.me/a_belsky

В Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище 8 сентября торжественно открыли памятную плиту севастопольцам, которые защищали Ленинград в период его блокады. В церемонии участвовали губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Севастополя Михаил Развожаев, а также губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, председатель ЗакСа Северной столицы Александр Бельский и председатель ЗакСа Севастополя Владимир Немцев. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Сегодня мы открываем памятную доску севастопольцам, которые защищали наш город. Севастополь, как и Ленинград, город-герой, город воинской славы. И ленинградцы в годы Великой Отечественной войны защищали Севастополь. Это была наша общая победа, - отметил Александр Беглов.

Михаил Развожаев добавил, что открытие памятной плиты в Петербурге - знаковое событие для Севастополя. По его словам, это связывает два города, времена и поколения.