Памятную плиту защитникам Ленинграда из Севастополя открыли на Пискаревском кладбище

Памятную плиту севастопольцам, защищавшим блокадный Ленинград, открыли на Пискаревском кладбище. Фото: t.me/a_belsky

В Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище 8 сентября торжественно открыли памятную плиту севастопольцам, которые защищали Ленинград в период его блокады. В церемонии участвовали губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Севастополя Михаил Развожаев, а также губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, председатель ЗакСа Северной столицы Александр Бельский и председатель ЗакСа Севастополя Владимир Немцев. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Сегодня мы открываем памятную доску севастопольцам, которые защищали наш город. Севастополь, как и Ленинград, город-герой, город воинской славы. И ленинградцы в годы Великой Отечественной войны защищали Севастополь. Это была наша общая победа, - отметил Александр Беглов.

Михаил Развожаев добавил, что открытие памятной плиты в Петербурге - знаковое событие для Севастополя. По его словам, это связывает два города, времена и поколения.