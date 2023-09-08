Двухлетний мальчик проглотил батарейку и попал в больницу в Петербурге

Двухлетний мальчик проглотил батарейку и на три недели попал в больницу в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двухлетний мальчик Федор гостил вместе с мамой у бабушки в одном из регионов Центральной России. Во время игры ребенок подбежал к маме и хитро улыбнулся. А затем, указав на рот, что-то проглотил и поперхнулся. Как оказалось, это была батарейка. Взрослые сразу же попытались вызвать рвоту, но ничего инородный предмет так и не вышел. Родители повезли мальчика в местную больницу, но врачи ничего подозрительного не нашли. А на следующей день Федя отказался от еды, а к вечеру у него поднялась температура. Семья решила вернуться в Петербург, и в городе ребенка госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова.

Белое пятно сверху - это проглоченная батарейка. Фото: ДГКБ №5 им. Н. Ф. Филатова

- Медики с помощью рентгенограммы обнаружили злополучную батарейку. Феде было проведено экстренное хирургическое вмешательство по удалению инородного тела, а также была установлена специальная трубка в желудок для кормления, - рассказали в пресс-службе больницы.

Мальчик провел в больнице три недели. Недавно его выписали из стационара. Сейчас он чувствует себя нормально.