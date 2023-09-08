Петербуржцы через суд потребовали снять ковидные ограничения в городе

Петербуржцы хотят отменить ковидные ограничения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пятеро жителей Петербурга обратились в суд с просьбой снять ковидные ограничения, которые продолжают действовать в городе. Активисты подали иск к правительству Северной столицы. Об этом 8 сентября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Заинтересованными лицами в иске указаны губернатор, МЧС, Росгвардия, полиция, Роспотребнадзор и администрация Центрального района Петербурга, - говорится в сообщении регионального ведомства.

На данный момент, по делу назначено предварительное судебное заседание. Напомним, из-за ковидных ограничений в Петербурге запрещено проведение митингов, демонстраций, пикетов и других публичных мероприятий.

При этом спортивные, физкультурные, культурные и иные мероприятия численностью более 300 человек остаются разрешенными. Для этого необходимо лишь согласовать их с профильным комитетом.

Ранее сообщалось, что ограничения продлили до 31 октября.