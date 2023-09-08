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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 13:03

Петербурженка оторвала карман на форме полицейского и получила штраф

Петербурженку оштрафовали на 35 тысяч рублей за оторванный карман с формы полицейского
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Петербурженку оштрафовали за оторванный с формы полицейского карман.

Петербурженку оштрафовали за оторванный с формы полицейского карман.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительницу Петербурга признали виновной в оскорблении и применении насилия в отношении полицейского. Судили ее за инцидент, который произошел днем 10 мая на улице Бабушкина. Тогда женщина выпила алкоголь и начала нарушать общественный порядок. Полицейский попытался ее успокоить. Но горожанка, схватила его за карман формы и дернула вниз, да так сильно, что тот оторвался. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Кроме того, женщина в присутствии свидетелей высказала в адрес дежурного дежурной части 32 о/п УМВД России по Невскому району грубую нецензурную брань оскорбительного характера, - добавили в пресс-службе.

Петербурженка признала вину полностью, раскаялась и извинилась перед полицейским. В связи с тем, что женщина не состоит на учетах, не имеет судимостей и характеризуется положительно, суд выписал ей штраф в 35 тысяч рублей.